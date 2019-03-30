Oyunu kullanmak için çeşitli şehirlere seyahat edecek vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren İç Hatlar Terminali'ne gelmeye başladı.

Bilet işlemlerini yapan yolcular nedeniyle hava yolu şirketlerinin kontuarlarında kuyruk oluştu. Havalimanı çalışanları, herhangi bir aksama yaşanmaması için yoğun mesai harcayarak, yolcuları ilgili alanlara yönlendirdi.

Yolculardan Selim Uludokumacı ise memleketi Konya'ya gideceğini, yarın mutlaka oy kullanacağını kaydetti.

Hatay'a giden yolculardan Mehmet Keleş, seçimlerin devlet ve millet için en güzel şekilde sonuçlanmasını istediğini belirtti.

Yolculardan Ömer Arslangiri de İstanbul'da çalıştığını, oy kullanmak için iki günlüğüne memleketi Ağrı'ya gittiğini belirtti. Arslangiri, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA