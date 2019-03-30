Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturulması ve kaynakların verimli yönetimi amacıyla 1 Ocak'ta yürürlüğe giren "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"da değişikliğe gidildi.

Söz konusu değişiklikle gümrüksüz satış mağazalarında ürün satışı esnasında verilen tüm poşetler (güvenlik amaçlı kilitli poşetler ile alışveriş poşetleri) ücretsiz olacak.

Poşetlerde çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu kullanılacak

Ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu kullanılacağı, plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logolarının bulunduğu yüzey (sap ve körükler hariç) alanının yüzde yirmisini geçemeyeceği daha önceden hüküm altına alınmıştı.

Bu kapsamda, Sıfır Atık logosunun Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılabilmesine imkan sağlandı.

Plastik poşetler vergiler dahil 25 kuruştan satılacak

Plastik poşetlerin kalınlıklarının tespitinde yüzde 10'luk sapma oranı tolerans payı kabul edilecek.

Mevcut uygulama dahilinde asgari 25 kuruştan satılan plastik poşetler 1 Mayıs'tan itibaren boyutuna ve muhteviyatına bakılmaksızın adet başına vergiler dahil 25 kuruştan satılacak. Satış noktalarında 2019 yılı için 25 kuruştan daha fazla veya düşük bir rakama plastik poşet satışı gerçekleştirilmeyecek.

Satış noktalarında plastik poşet ücreti en az bir yerde, kullanıcı ve tüketicilerin rahatlıkla görebileceği bir duyuru ile ilan edilecek.

Satış noktalarınca, plastik poşet satışlarına yönelik yapılacak beyan ve ödeme işlemleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslara göre yerine getirilecek.

Öte yandan, barkodsuz plastik poşetler ile 9 Ocak tarihli Usul ve Esaslara uymayan ve satış noktalarının stoklarında bulunan poşetlerin kullanımı için 31 Mart'a kadar verilen süre 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Kaynak: AA