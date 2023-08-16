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Türkiye
İHA 16.08.2023 06:38

Geri geri giderken 1 yaşındaki çocuğu ezdi

Batman’da garajdan geri manevra yaparak çıkartılan minibüsün altında kalan 1 yaşındaki Dildar Dündar hayatını kaybetti.

Geri geri giderken 1 yaşındaki çocuğu ezdi

Seyitler Mahallesi 3008 Sokak'taki evlerinin garajından plaka ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüsü çıkarmak isteyen sürücü, aracın arkasındaki Dildar Dündar’ı fark etmeyerek çarptı.

Aracın altında kalan çocuğu fark eden yakınları minibüsü durdurarak çocuğu aracın altından çıkardı. Çıkarılan Dündar, aynı araçla Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuk hastane morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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