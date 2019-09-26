Türkiye
Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı26 Eylül 2019 Perşembe 16:53 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 17:03
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de arasında olduğu Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı.
Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında FETÖ'nün 1 Kasım 2015 seçim sonuçları üzerine darbe kararı aldığı belirtildi.
Darbe girişiminin, FETÖ'nün ülke genelindeki etkinliğinden istifadeyle planlanıp uygulandığı açıklandı.
Gerekçeli kararda, darbe talimatının bizzat terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiği vurgulandı.
Kaynak: AA