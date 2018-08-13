Genelkurmay Başkanlığı Yarbay Hüseyin Avni'yi andı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Çanakkale Muharebeleri'nde gösterdiği kahramanlıklarla destanlaşan 57'nci Piyade Alayı'nın (Şehitler Alayı) komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey ile ilgili hazırlanan videonun, sosyal medya hesabından paylaşıldığı belirtildi.

Çanakkale Muharebelerinde gösterdiği kahramanlıklarla destanlaşan 57’nci Piyade Alayı’nın (Şehitler Alayı) Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Beyi rahmet ve minnetle anıyoruz.https://t.co/9riSk1NzKI — TSK (@TSKGnkur) 13 Ağustos 2018

Paylaşımda rahmet ve minnetle anılan Yarbay Hüseyin Avni Bey'in anısına, Çanakkale Savaşları'ndan görüntüler ile fotoğrafların yer aldığı ve İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirinin seslendirildiği bir video yer aldı.

Kaynak: AA