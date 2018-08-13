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Genelkurmay Başkanlığı Yarbay Hüseyin Avni'yi andı

Genelkurmay Başkanlığı, Çanakkale Muharebeleri'nde gösterdiği kahramanlıklarla destanlaşan 57. Piyade Alayı'nın komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'i bir videoyla andı.

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Genelkurmay Başkanlığı Yarbay Hüseyin Avniyi andı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Çanakkale Muharebeleri'nde gösterdiği kahramanlıklarla destanlaşan 57'nci Piyade Alayı'nın (Şehitler Alayı) komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey ile ilgili hazırlanan videonun, sosyal medya hesabından paylaşıldığı belirtildi.


 

Paylaşımda rahmet ve minnetle anılan Yarbay Hüseyin Avni Bey'in anısına, Çanakkale Savaşları'ndan görüntüler ile fotoğrafların yer aldığı ve İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirinin seslendirildiği bir video yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: video, Genelkurmay Başkanlığı, Çanakkale Muharebesi, 57. piyade alayı komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey
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