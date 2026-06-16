Geçen yıl 3 milyon 745 bin 402 yaban hayvanı doğaya bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü yaban hayatını geliştirme faaliyetlerine devam ediyor.

Söz konusu faaliyetlerle tür koruma eylem planlarının yanı sıra yaban hayvanı üretim, doğaya yerleştirme ve izleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, geçen yıl yaban hayatını geliştirme çalışmalarıyla 45 bin 250'si kanatlı yaban hayvanı, 152'si memeli yaban hayvanı ve 3 milyon 700 bini alabalık olmak üzere toplam 3 milyon 745 bin 402 hayvan tabiata yerleştirildi.

Böylece, 2001-2025 döneminde 1 milyon 481 bin 169 kanatlı, 2 bin 421 memeli yaban hayvanı ile 49 milyon 619 bin 420 alabalık olmak üzere toplam 51 milyon 103 bin 10 hayvan doğal ortamına yerleştirilmiş oldu.

Geçen yıl tabiata yerleştirilen 45 bin 250 kanatlı yaban hayvanıyla doğal popülasyonların güçlendirilmesine de önemli katkı sağlandı.

Aynı dönemde 152 memeli yaban hayvanı tabiata kazandırıldı. Tür koruma çalışmaları kararlılıkla sürdürülürken 3,7 milyon alabalığın doğal sulara bırakılması sayesinde su ekosistemlerinin desteklenmesine yönelik çalışmaların devamlılığı hedeflendi.

Yaban hayatı geliştirme sahaları ile de söz konusu türlerin korunup geliştirilmeleri için çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de 1 milyon 170 bin 646 hektar alana sahip 85 yaban hayatı geliştirme sahası bulunuyor. Bu sahalarda geçen yıl yürütülen envanter sonuçlarına göre 17 türden 29 bin 694 bireyin tespiti gerçekleştirildi.

Korunan alan büyüklüğü bir önceki yıla göre arttı

DKMP Genel Müdürlüğü yetki ve sorumluluğundaki korunan alanlar, havası, suyu, tarihi-doğal kaynak değerleri, tabii görünümleri ve sakin ortamlarıyla vatandaşlara eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sunuyor.

Genel Müdürlük, bu kapsamda, Türkiye'nin doğal zenginliklerini koruma çalışmalarını sürdürürken korunan alan sayısını artırmayı da hedefliyor.

Geçen yıl itibarıyla ülke genelinde 3,8 milyon hektar alan, biyolojik çeşitliliğin, doğal ekosistemlerin ve kültürel değerlerin uzun vadeli korunmasını sağlamak amacıyla yasal koruma altına alındı.

2025 sonu verilerine göre Türkiye'de, 50'si milli park, 274'ü tabiat parkı, 111'i tabiat anıtı, 32'si tabiatı koruma alanı, 85'i yaban hayatı geliştirme sahası, 14'ü Ramsar alanı, 59'u ulusal önemi haiz sulak alan ve 65'i mahalli önemi haiz sulak alan olmak üzere 690 korunan alan bulunuyor.

Ayrıca, 55 muhafaza ormanı, 133 orman parkı, 386 gen koruma ormanı, 306 tohum meşceresi ve 218 tohum bahçesiyle toplamda 1788 koruma altına alınmış alan yer alıyor.

Korunan alan büyüklüğü de bir önceki yıla göre 39,8 bin hektar artış gösterdi. Korunan alanların yüzde 30,7'sini yaban hayatı geliştirme sahaları oluşturdu. Bunu yüzde 24,7 ile milli parklar izledi.

Öte yandan, Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanteri verilerine göre, Türkiye'de, 13 bin 343 tohumlu bitki türü bulunuyor. Türkiye, 3 bin 301 endemik ve 391 lokal endemik türüyle Avrupa'nın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ülkeleri arasında yer alıyor.

Söz konusu veriler, yetkilendirilmiş kullanıcılara ve kamuoyuna açık Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı'na aktarılıyor.

Konumsal ve literatür olarak toplanan tüm veriler, burada depolanarak, zamansal ve mekansal olarak türlere ilişkin detaylı bilgiler ve istatistikler elde ediliyor. Veri tabanında, her türün kimlik kartı oluşturularak, türlere ilişkin uzun süreli veri akışı hedefleniyor.