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Türkiye
DHA 16.06.2026 05:04

Kayıp olarak aranıyordu, kazada hayatını kaybetmiş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kayıp olarak aranan 61 yaşındaki Durmuş Koşar, aracı ile sazlık alana uçmuş halde bulundu. Koşar, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kayıp olarak aranıyordu, kazada hayatını kaybetmiş

Muğla’nın Bodrum ilçesinde oturan 61 yaşındaki Durmuş Koşar, Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bulunan akrabalarını ziyaret etmek için yola çıktı. Bir süre sonra Koşar’dan haber alamayan yakınları Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Ekipler tarafından Koşar’ın Bozdoğan’ın Yaka Mahallesinde trafik kazasına karıştığı tespit edildi.

Koşar’ın hafif ticari aracıyla henüz bilinemeyen sebeple yoldan çıkıp, tarlaya uçtuğu ve yaralandığı belirlendi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı olarak Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koşar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Aydın Trafik Kazası
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