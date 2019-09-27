Türkiye
Gece meydana gelen kaza sabah fark edildi27 Eylül 2019 Cuma 12:15 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 12:20
Konya'nın Karapınar ilçesinde gece saatlerinde devrilen otomobilin sürücüsü, sabah saatlerinde köylerden süt toplayan kişi tarafından ölü bulundu.
[Fotoğraf: AA]
39 yaşındaki Ahmet Dağlı idaresindeki otomobil, gece saatlerinde Yassıca mevkisinde devrildi.
Sabah erken saatlerde köylerden süt toplayan kişi kazayı fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Dağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Konya karapınar trafik Kazası