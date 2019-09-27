Çocuklarının terör örgütü tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin, Diyarbakır'daki eylemi 25. gününde.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'lileri sorumlu tutan 47 aile, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam ediyor.

Aileler, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemi sürdürmekte kararlı.

Evlat nöbeti nasıl başladı?

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddia edip bir gün sonra parti il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Oturma eyleminin üçüncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu.

Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de örnek oldu.

Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül Salı gününden itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı.

Kaynak: TRT Haber