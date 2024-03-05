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Türkiye
AA 05.03.2024 11:05

Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattında sona doğru

Kocaeli'de Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattında çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı.

Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattında sona doğru

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında projesi hazırlanarak yapımına başlanan, ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilen metro hattında çalışmalar devam ediyor.

Gebze bölgesinin trafik yükünü azaltması hedeflenen metro hattında seyahat süresi 40 dakika olacak, günde 330 bin yolcuya hizmet verilecek.

Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattında sona doğru

Test sürüşü geçen yıl aralık ayında gerçekleştirilen ve çalışmalarda genel ilerlemenin yüzde 80'e ulaştığı projede, istasyon betonarmesi ve ince işleri devam ediyor.

Çift hat olarak toplam hat uzunluğu 30,8 kilometre olacak metronun, Gebze Gar İstasyonu, Marmaray Aktarması Adliye İstasyonu ve Sabiha Gökçen metrosu ile entegrasyonu bulunacak.

Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattında sona doğru

Öte yandan GoA4 sürücüsüz ve yüzde 63 yerli üretim olan araçların imalatları tamamlandı. Taşıma kapasitesi 1080 olan araçların hızı 90 kilometreye kadar çıkabilecek.

Metro araçlarının ray üstü teslimatı yapılırken, dinamik tip test çalışmaları ise sürüyor.

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