Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziray yıl sonuna kadar ücretsiz hizmet verecek
[Fotograf: AA]
Gaziantep'teki Gaziray'ın yıl sonuna kadar ücretsiz hizmet vermesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce duyurulan Gaziantep'teki Gaziray'ın yıl sonuna kadar ücretsiz hizmet vermesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, vatandaşlar, Gaziray banliyo tren seferlerinden 6 Kasım-31 Aralık 2022 döneminde (bu tarihler dahil) ücretsiz yararlanacak.
Etiketler: Raylı Sistem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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