Puslu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 01.01.2024 13:10

Gaziantep’te yılın ilk bebeğine Mustafa ismi kondu

Gaziantep’te 2024 yılının ilk bebeğine Mustafa ismi verildi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yılın ilk bebeğine altın taktı.

Gaziantep’te yılın ilk bebeğine Mustafa ismi kondu

Gaziantep Şehir Hastanesinde saatler 00.03'ü gösterdiğinde Cemal ve Fatma Yıldız çiftinin üçüncü çocukları Mustafa dünyaya geldi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret edip altın takarak ailesine mutluluk diledi.

Fatma Yıldız, yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu belirterek, "Yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getirdiğim için çok mutluyum. Herkese nasip olsun. Üçüncü çocuğum oldu. Çocuğumuza Mustafa ismini verdik, çok mutluyum" dedi.

ETİKETLER
Gaziantep Altın
Sıradaki Haber
Sinop'ta yangın: 5 ev küle döndü, 2 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:28
Adıyaman'da evde çıkan yangın söndürüldü
13:28
Zonguldak'ta 11 yıl 7 ay hapisle aranan zanlı yakalandı
13:23
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na personel alınacak
13:23
Mardin'de hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi
13:21
2024 yılının ilk bebekleri
13:17
"Şehit Şerife Bacı'nın torunları" Gazze için giysi ve battaniye üretiyor
Ormanya, geçen yıl 5,2 milyon ziyaretçi çekti
Ormanya, geçen yıl 5,2 milyon ziyaretçi çekti
FOTO FOKUS
Gazzeli 9 bin çocuk 2024’ü göremedi...
Gazzeli 9 bin çocuk 2024’ü göremedi...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ