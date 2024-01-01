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Türkiye
AA 01.01.2024 12:58

Sinop'ta yangın: 5 ev küle döndü, 2 kişi hayatını kaybetti

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 4 eve daha sıçradı. Alevler, ekiplerin mücadeleleriyle söndürülürken 2 kişi hayatını kaybetti, 5 ev de zarar gördü.

Sinop'ta yangın: 5 ev küle döndü, 2 kişi hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Dağtabaklı köyünde Reşit Sevimoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Boyabat ve Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle 4 eve daha sıçrayan yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında zarar gören evlerin enkazlarında arama yapan ekipler, Reşit ve Münevver Sevimoğlu'nun cesetlerine ulaştı.

Cenazeler incelemelerin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. ​​​​​​

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