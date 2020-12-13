Gaziantep'te, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapıla açıklamaya göre, operasyonda 66 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 3 kilo 646 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız 4 tabanca, bir pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

11 zanlıdan 9'u tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 9'u tutuklandı, 2'si adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.