Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 66 gözaltı
Gaziantep'te, gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 66 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep'te, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, belirlenen adreslere operasyon yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapıla açıklamaya göre, operasyonda 66 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 3 kilo 646 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız 4 tabanca, bir pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
11 zanlıdan 9'u tutuklandı
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 9'u tutuklandı, 2'si adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltında bulunan 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
Sıradaki Haber
İki araç boş yolu paylaşamadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz