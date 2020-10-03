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Gaziantep'te tedbirlere uymayan bin 154 kişiye ceza
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bin 154 kişi hakkında sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde bin 154 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden cezai işlem uygulandı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 3 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.
Etiketler: Gaziantep koronavirüs tedbirleri para cezası maske cezasıSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 10:17
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