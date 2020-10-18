Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te tedbirlere uymayan 1039 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1039 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1039 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 2 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.
Denetlenen 103 iş yerinde ise bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 09:32
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da 994 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz