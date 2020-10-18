Çankaya ilçesindeki 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı kavşağında, Eda Ş. idaresindeki otomobil ile Hakan K. yönetimindeki taksi çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrularak kavşakta bekleyen polis aracına ve Cihan Ç. yönetimindeki araca çarpan taksi, kaldırıma çıkarak durabildi.

Kazada Hakan K. ve takside bulunan yabancı uyruklu yolcu ile Eda Ş. yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.