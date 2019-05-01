Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı markalara ait ürünlerin sahtelerinin satışa sunulduğu ihbarı üzerine 9 iş yeri ve 2 depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen çeşitli markalara ait 11 bin 369 cep telefonu yedek parçası, 4 ton çamaşır deterjanı ve yumuşatıcısı, 405 ayakkabı üst sayası, poşet yapıştırma makinesi, rot başı ile 5 terazi bulundu.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3,6 milyon lira olduğu belirtildi.

Kaynak: AA