İstanbul'da, Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN), Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), Hak ve Emeğin Sendikası (HAK-SEN) ile Birleşik Devlet Memurları Sendikası (BİRDEM-SEN) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günüdolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu.

Sendika üyeleri, Gümüşsuyu Caddesi'nden çeşitli sloganlar atarak, Kazancı Yokuşu'na yürüdü. Gruplar, burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu ve 1977'deki olaylarda hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.

DİSK üyeleri de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ise çelenk bıraktı.

İstanbul'daki kutlamaların adresi Bakırköy Halk Pazarı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını Bakırköy Halk Pazarı'nda yapılıyor.

DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve 1 Mayıs Bileşenleri tarafından gerçekleştirilecek mitinge katılmak isteyen sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyelerinin bulunduğu gruplar, daha önceden belirlenen alanlarda toplanmaya başladı.

İncirli Caddesi'nin ara sokaklarını kapatan güvenlik güçleri, belirli noktalardan arama yaparak grupların toplanma alanına geçişlerine izin veriyor.

Kutlamaların yapılacağı alana gidecek diğer kortejde yer alanlar da Marmara Forum AVM önünde toplanmaya başladı. CHP ile DİSK ve bağlı sendikalar ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara ait flama, pankart ve dövizler taşıyan gruplar, çeşitli sloganlar atıyor.

Güvenlik önlemi alan polis ekiplyeri, arama noktalarında göstericilerin taşıdıkları pankartları da kontrol ediyor.

Katılımcılar, toplanmalarının ardından kutlamaların yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'na gitmek için kortej eşliğinde yürüyüşe geçecek.

Grupların toplandığı alanlarda köfte, su ve simit satan çok sayıda seyyar satıcı da bulunuyor. Diğer tarafta miting alanındaki birçok alanda katılımcılar için su bırakıldığı görüldü.

Polis helikopteri de alan üzerinde havadan denetim yapıyor.

Ankara'daki kutlamalar Anadolu Meydanı'nda

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günüdolayısıyla başkentte düzenlenen etkinlikler kapsamında Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yakınında toplanan gruplar Anadolu Meydanı'na gelmeye başladı.

Bazı sendika ve sivil toplum kuruluşları tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek açık hava toplantısı öncesi meydana çıkan yollar, sabahın erken saatlerinden itibaren trafik ekipleri ve bazı noktalarda da belediye kamyonları tarafından kapatıldı.

Bariyerlerle güvenlik çemberine alınan alanda dedektör köpeklerle patlayıcı madde araması yapıldı.

Etkinlik kapsamında Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki AKM'nin yanında toplanan gruplar, üzerlerinin aranmasının ardından Anadolu Meydanı'na giriş yapmaya başladı.

Yürüyüş ve açık hava toplantısı nedeniyle, etkinlik sona erene kadar Anıt Caddesi (Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası), Kazım Karabekir Caddesi (İstanbul Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası), Hipodrom Caddesi (Mevlana Bulvarı kesişimi ile Gar Kavşağı arası), GMK Bulvarı (Demirtepe Köprüsü kesişimi-Anadolu Meydanı arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası), Ulaştırma Kavşağı ile yan varyantları, Anadolu Meydanı ile yan varyantları ve buralara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.

Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen etkinliklerde, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden 5 bin 800 emniyet mensubu görev yapacak.

Bunun yanı sıra etkinlikler hava araçlarıyla sürekli kontrol edilecek.

Şanlıurfa'daki 1 Mayıs programı kaza nedeniyle yarıda kesildi

Bu arada, Hak-İş ve Memur-Sen konfederasyonlarınca Şanlıurfa 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde ortak program düzenlendi. Program, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 1 Mayıs programına katılmak için Şanlıurfa'ya gelen bir grubun trafik kazası geçirmesi nedeniyle yarıda kesildi.

Kaynak: AA