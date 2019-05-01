Hak-İş ve ve Memur-Sen tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden yola çıkan işçileri taşıyan Ahmet Bostancı'nın kullandığı midibüs, Birecik-Suruç otoyolunda Halil Bala idaresindeki otomobil ile bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, Şükran Entemiz, Melike Uysal ve Onur Yay ile ismi öğrenilemeyen bir kişi olay yerinde, Gazel Kısaca ise kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazada otomobil sürücüsü Halil Bala ile midibüste bulunan Yaren, Rabia ve Fatma Gül, Emirhan, Emre İlgay ve Tunahan Kısaca, Saney Er, Fadime Ay, Ahmet Bostancı, Hatice Entemiz, Haney Ağca, Ezgi Aba da yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olay yeri inceleme ve savcının incelemesinin ardından olay yerinde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların yakınları da hastanelere geldi.

20 gün önce evlenmiş

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Melike Uysal'ın, Elbistan Devlet Hastanesinde veri giriş personeli olduğu ve 20 gün önce İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Sadık Uysal ile evlendiği öğrenildi.

Yaklaşık bir hafta önce de balayından dönen Uysal'ın, aynı kazada ölen Şükran Entemiz'in kızı, yaralanan Hatice Entemiz'in de kardeşi olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'daki 1 Mayıs programı yarıda kesildi

Hak-İş ve Memur-Sen tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen 1 Mayıs programı, kaza nedeniyle yarıda kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan taziyelerini iletti

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı telefonla arayarak taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hak-İş ve Memur-Sen'in 1 Mayıs programına katılmak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden bir grup işçinin kaza geçirdiği bilgisi üzerine Erdoğan, Arslan ve Yalçın'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine, Hak-İş ve Memur-Sen camialarına başsağlığı, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber, AA