Terörle mücadele operasyonları sürüyor. Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında bir grup teröristle sağlanan sıcak temas sonucu, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Dicle bölgesinde yürütülen Bayrak 2019-12 Müşterek Birlik Operasyonunda etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin İçişleri Bakanlığınca Gri kategoride aranan Şehriban Yönten olduğu bildirildi. Teröristin, silahlı terör örgütüne üye olma suçu dahil olmak üzere 7 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: TRT Haber