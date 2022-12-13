Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 15:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep'te sahte içki 1 can aldı
Gaziantep'te metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Mehmet Ali Uğur'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Ali Uğur, alkol aldıktan sonra aniden fenalaştı.
Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Uğur'u hastaneye kaldırdı.
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan Mehmet Ali Uğur kurtarılmadı.
Cenaze, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Uğur’un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Gaziantep Sahte İçki
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