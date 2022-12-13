Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 15:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara için "sarı" uyarı: Yağışa dikkat
[Fotograf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan "sarı" kodlu uyarıda, Ankara'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Ankara'da yarın beklenen yağışların yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Valilikten uyarı
Öte yandan Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın Ankara'nın güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.
Açıklamada, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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