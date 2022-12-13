Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Ankara'da yarın beklenen yağışların yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Valilikten uyarı

Öte yandan Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın Ankara'nın güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.