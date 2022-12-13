Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da hububat deposunun çatısı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir deponun çatısının çökmesi sonucu, depoda bulunan tır sürücüsü hayatını kaybetti, operatör yaralandı.
Sarıseki Mahallesi'nde buğday bulunan bir deponun çatısı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Çökme sırasında depoda bir tıra buğday yükleyen kepçe operatörü Ahmet S. ile tır sürücüsü Mehmet Morca yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mehmet Morca, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Etiketler: Hatay
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