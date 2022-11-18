Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 20:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te polis midibüsü devrildi: 5 memur yaralandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobille çarpışan polis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 çevik kuvve polisi yaralandı.
Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 SA 342 plakalı otomobille, Yavuzeli ilçesine göreve giden 27 UB 258 plakalı polis midibüsü çarpıştı.
Devrilen midibüsteki 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.
Bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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