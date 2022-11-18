Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 20:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 20.14'teki deprem, 6,03 kilometre derinde kaydedildi. Depremin merkez üssünün Datça'ya 233,63 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.
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