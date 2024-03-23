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Türkiye
DHA 23.03.2024 14:25

Gaziantep'te otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, aynı yöne giden tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı-Osmaniye otoyolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Cengiz Kökçin yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden İsmail G'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 4 kişiyi çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Lütfiye Kökçin ve Suat Kökçin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü Cengiz Kökçin ile Münir Kökçin ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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