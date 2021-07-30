Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 12:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep'te ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve diğer sebeplerden dolayı ormanlara giriş çıkışlar 15 Ağustos'a kadar yasaklandı.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve diğer sebeplerden dolayı il genelinde ormanlara giriş çıkışların 15 Ağustos'a kadar yasaklandığı belirtildi.
Etiketler: Orman Yangını
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