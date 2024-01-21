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Türkiye
AA 21.01.2024 12:49

Gaziantep'te okullarda verilen ilk yardım eğitimi 20 öğrencinin hayatını kurtardı

Gaziantep'te tüm okullarda belirlenen öğretmen ve öğrencilere verilen ilk yardım eğitimleriyle 20 çocuğun hayatı kurtarıldı.

Gaziantep'te okullarda verilen ilk yardım eğitimi 20 öğrencinin hayatını kurtardı
[Fotograf: AA]

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezinin eğitmenlerince, kentteki okullar ziyaret edilerek öğretmen ve öğrencilerin ilk yardım konusunda bilinçlenmeleri amacıyla eğitimler veriliyor.

Bu kapsamda 1,5 yıldır süren eğitim çerçevesinde 8 bine yakın öğretmen, 20 bine yakın öğrenci ilk yardım konusunda bilinçlendirildi. Basit müdahalelerle çocukların hayatlarına dokunmayı amaçlayan merkez, kantinde çalışanlara ve servis şoförlerine de eğitim vermeye başladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Ülkü Ayhan Güler, sloganlarının "ilk yardım hayat kurtarır" olduğunu söyledi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin hayati öneme sahip olduğunu aktaran Güler, şöyle konuştu:

"Öğrenciye temas eden herkesi ilk yardım konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Tüm okullara eğitim için gittik, 8 bine yakın öğretmenimize, 20 bine yakın öğrenciye ve 500'e yakın velimize ilk yardım eğitimi verdik. Şimdi de servis şoförleri ve kantin çalışanlarına ilk yardım eğitimlerine başladık. Şu ana kadar 20'ye yakın hayat kurtaran kursiyerimiz var. Okullar bu noktada bizim için ilk adım çünkü eğitim okulda başlıyor. Kalabalık bir ortam olduğu için ilk müdahale daha çok gerekli olduğu için okullardan başladık."

"Hocam size can borçluyum"

Münifpaşa Ortaokulu Müdürü Cengiz Temiz, ilk yardım eğitimi aldığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Okulumuzda verilen bu eğitim hayat kurtarıyor. Bu konuda velilerimizin, öğrencilerimizin bilinçlenmesi çok önemli. Ayrıca ben de Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki İlk Yardım Merkezi'nde eğitim almıştım. Aldığım eğitimle okulumuzda nefes borusuna gıda kaçan bir öğrencimizin hayata dönmesini sağladık. O çocuk boğulmak üzereydi, eğer orada olmasaydık belki de hayata veda edecekti. Onu kurtardıktan sonra 'Hocam size can borçluyum.' deyince çok duygulandım. Gerçekten ilk yardım çok önemli ve hayat kurtarıyoruz."

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