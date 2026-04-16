AA 16.04.2026 01:04

Gaziantep'te okul isimleri vererek vatandaşları paniğe sevk eden 7 kişi hakkında işlem başlatıldı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, okul isimleri verilerek vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımların takip edildiğini belirterek, şu ana kadar 7 hesap ve bu hesaplarla bağlantılı 7 kişi hakkında tespit yapıldığını, adli makamlara sevk edildiğini ve adli sürecin başlatıldığını bildirdi.

Çeber,  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, farklı okul isimleri kullanılarak toplumda korku ve panik oluşturmayı amaçlayan asılsız paylaşımların dikkatle izlendiğini belirtti.

Kamu düzenini bozmayı hedefleyen bu tür içerikleri yayan kişi ve hesapların güvenlik birimleri tarafından anlık olarak tespit edildiğini ve haklarında gerekli adli işlemlerin ivedilikle başlatıldığını aktaran Çeber, şunları kaydetti:

"İlimizde şu ana kadar 7 hesap ve bu hesaplarla bağlantılı 7 kişi hakkında tespit yapılarak adli süreç başlatılmıştır. Öğrencilerin güvenliği, en öncelikli konudur. Bu kapsamda okullarımızda tüm tedbirler en üst seviyede uygulanmakta olup eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Vatandaşlarımız resmi birimlerin açıklamaları dışında hiçbir kaynağın yönlendirmelerine itibar etmemelidir."

İstanbul'da, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
81 ilde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı
İstanbul'da, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
DMM: 'Saldırı sonucu kayıp çocuklar var' iddiaları asılsızdır
Ukrayna: Rus ordusu 21 füze ve 361 SİHA ile hava saldırıları düzenledi
Provokatif paylaşımlarda bulunan 66 URL adresi için erişimin engellenmesi talebi
Okul ismi verilerek vatandaşları korku ve paniğe sevk eden paylaşımlara soruşturma
