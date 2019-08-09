Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde son 3 aydaki 40'a yakın hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin E.K. olduğunu belirledi.

E.K.'nin merkez Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki ikametgahıyla Oğuzeli ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'ndeki bağ evinde yapılan aramada çalıntı 3 baz istasyonu aküsü, 2 dizüstü ve 7 tablet bilgisayar, 21 cep telefonu, 17 otomobil teybi, 29 hoparlör, 2 jeneratör, 2 klima, 2 otomobil aküsü, 7 güneş enerji paneli, 4 elektrikli ağaç kesme makinesi, 6 uydu alıcı, 4 bilgisayar monitörü, 1 televizyon, 6 el matkabı, 2 spiral, 2 su pompa motoru, 1 kaynak makinesi, 2 amfi, 3 bağ makası ve 6 bahçe aydınlatması ile 4 tüfek, 1 tabanca, 4 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 26 fişek ele geçirildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA