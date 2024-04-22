Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.04.2024 12:48

Gaziantep'te havaya ateş açan zanlıya para cezası

Gaziantep'te silahla ateş ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişiye para cezası yazıldı.

Gaziantep'te havaya ateş açan zanlıya para cezası
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, meskun mahalde ateş edilmesine ilişkin bir görüntüyle ilgili araştırma başlattı.

Yapılan incelemeler sonrası görüntüdeki şüphelinin Şehitkamil ilçesinde yaşayan H.F. olduğunu belirlenince, JASAT timleri tarafından ikametine operasyon düzenledi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği 2 şarjör ele geçirilirken, "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı ve 4 bin 538 lira idari para cezası kesildi.

ETİKETLER
Gaziantep Bireysel Silahlanma
Sıradaki Haber
Devekuşu firarda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:36
Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya yardım kararı olumsuz, tehlikeli ve yasa dışı
14:24
Avustralya'dan Sydney'deki saldırılara ilişkin görüntüleri kaldırmayı reddeden X'e tepki
14:00
Türk zırhlıları barışa katkı sağlıyor
13:54
Meteoroloji'den Ege için fırtına uyarısı
13:51
Taksiye çarpan yolcu minibüsündeki 5 yolcu yaralandı
13:48
Papua Yeni Gine'den, dayısının "yamyamlar tarafından yenmiş olabileceğini" ima eden Biden'a tepki
Gümüşhane Tomara Şelalesi'nde turizm sezonu açıldı
Gümüşhane Tomara Şelalesi'nde turizm sezonu açıldı
FOTO FOKUS
Çin’de sel ve toprak kayması
Çin’de sel ve toprak kayması
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ