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Türkiye
İHA 22.04.2024 12:45

Devekuşu firarda

Ordu’nun Altınordu ilçesinde aracıyla seyir halinde iken yolda gezintiye çıkan devekuşu gören bir vatandaş o anları cep telefonu ile kayda aldı. Devekuşlarının kapılarının açık bırakıldığı için yetiştirildikleri yerden kaçtıkları ortaya çıktı.

Altınordu ilçesi Şenköy Mahallesi’nde aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş, yolda yürüyen bir devekuşu görünce şaşırdı.

Devekuşuyla sohbet eden, az da olsa tedirgin olan vatandaş, o anları cep telefonunun kamerası ile kayda aldı.

Devekuşlarının bir üst mahallede kapının açık unutulması sonucu kaçtığı, sonrasında sahibi tarafından bulunduğu öğrenildi.

Devekuşları ile çocuk gibi ilgileniyor, bahçede top oynuyor

Kızılhisar Mahallesi’nde 2017 yılında hobi için başladığı devekuşu yetiştiriciliğini devam ettirdiğini ve 2 adet devekuşu olan Levent Üçgül şunları söyledi:

“Devekuşlarının kapısını açık unutmuşuz, hayvanlar kovalayınca kaçmışlar ama vatandaşlarımızın araması ile arayıp bulduk, yakalamak da zor olmadı. Hayvanlarla ve insanlarla iç içe yuvalarında yaşıyorlar. Kuzu gibi, inek gibi insanlarla iç içe yaşıyorlar. Herhangi bir şekilde saldırganlık göstermiyorlar, şuanda 8 aylıklar, yetişkin olmaları için 2 seneye daha ihtiyacımız var. Sonrasına yumurtalarını alacağız. Devekuşlarının alıcısını bulursam satabilirim.”

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