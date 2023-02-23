Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'te hasar tespit çalışmalarının yüzde 78'i tamamlandı.

Depremden sonra Gaziantep'te 268 bin 194 binada 957 bin 279 bağımsız bölüm incelendi. Bu kapsamda 17 bin 100 binada acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bağımsız birim sayısı 38 bin 940'a yükseldi.

Kentte devam eden enkaz kaldırma çalışmalarının da yüzde 80'i tamamlandı.

Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada ise tutuklu sayısı 22 oldu. Bir müteahhit hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 8 şüpheli hakkında yasal işlem sürüyor.

Artçı sarsıntılar nedeniyle ağır hasarlı binalardan eşya taşımanın yasaklandığı kentte, orta hasarlı bazı binalardan eşyalar taşınmaya başladı.