Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 08:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.
İstanbul Boğazı'nda Rumelikavağı'nın kuzeyinde görüş mesafesinin sıfıra yakın olması nedeniyle gemi trafiği, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.
Etiketler: İstanbul Hava Durumu İstanbul Boğazı Gemi
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