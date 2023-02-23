Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 04:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Bursa'nın İznik ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
E.A. yönetimindeki kamyonet, Karayolları Kavşağı'nda İznik-Orhangazi karayolunda seyreden S.Ö.'nün kullandığı motosikletle çarpıştı.
S.Ö. ile motosikletin arkasında oturan C.K. çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İznik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hayati tehlikesi bulunan C.K., buradan Bursa'daki başka bir hastaneye sevk edildi.
Kamyonet sürücüsü E.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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