Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 02:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Depremlerde 214 Emniyet personeli vefat etti
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 214 personelin vefat ettiğini açıkladı. Vefat eden teşkilat personeli arasında komiser ve polislerin yanı sıra teknisyen ve işçilerin de bulunduğu belirtildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, asrın felaketinde vefat eden personeli için taziye mesajı yayımladı. "Başımız sağolsun" başlığına yer verilen mesajda, personelin isim, görev ve fotoğrafları paylaşıldı.
3 işçi, 6 teknisyen yardımcısı olmak üzere 214 personelin depremde vefat ettiği ifade edildi. Yitirilen Emniyet personeli arasında emniyet müdürü ve komiserler de bulunuyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaşımında "Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Ailelerinin, Teşkilatımızın ve Aziz Milletimizin başı sağ olsun" sözleri yer aldı.
Etiketler: Deprem Emniyet Genel Müdürlüğü
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