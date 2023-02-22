İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesindeki çalışmaları TRT Haber özel yayınında değerlendirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 7 bin 930 artçı sarsıntı meydana geldiğini dile getiren Bakan Soylu, depremlerdeki can kaybı sayısının 43 bin 556 olduğunu söyledi:

"Her bir hayatını kaybeden vatandaşımıza karşı sorumluyuz. Bu travma ancak büyük bir birlik ve beraberlikle atlatılır. Bu işin içinde daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Hüznümüz var, şehirlerimiz yıkıldı ama bu bizim umudumuzu ortadan kaldırmayı sağlamaz. Burada bu umudu canlı tutmak zorundayız, her zamankinden daha fazla da çalışmak zorundayız."

"Depremi abartıyorlar demek aklı bir tarafa bırakmak demektir"

Hasar tespitinde yüzde 75-80 arasında bir orana ulaşıldığını anlatan Soylu, "600 binden fazla bağımsız bölüm yıkılmış, acil yıkılıacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı. Ticaret alanındakileri de eklerseniz 750 bini buluyor. Depremi abartıyorlar demek insafı, vicdanı, aklı bir tarafa bırakmak demektir" değerlendirmesinde bulundu.