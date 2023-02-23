Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 08:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Beykoz-Sarıyer ve Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.
Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.
Etiketler: İstanbul Deniz Otobüsü Hava Durumu
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