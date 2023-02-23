Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Beykoz-Sarıyer ve Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.

Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.