Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 5 binanın yıkılma anı havadan görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da 5 binanın ikinci depremde yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Malatya'da Çevre Yolu yakınlarında bulunan bazı binalar, ikinci depremde yıkıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi görevlilerince ilk depremin boyutunu belirlemek için çekimlerin yapıldığı sırada 5 binanın ikinci depremde yıkılma anı, dronla kaydedildi.
Kayıtta, çok katlı 5 binanın yıkılması ve sonrasında oluşan toz bulutu görülüyor.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Malatya
Son Haberler
- 11:40
- 11:40
- 11:35
- 11:31
- 11:29
Sıradaki Haber
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz