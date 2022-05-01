Gaziantep 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Polis ekipleri, vatandaşları olası patlama tehlikesine karşı bölgeden uzaklaştırıyor.

60 personel ve 24 araçla müdahale ediliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, yangına 60 personel ve belediye ile OSB'ye ait 24 araçla müdahale edildiğini söyledi.

Yangını en kısa sürede kontrol altına almayı hedeflediklerini anlatan Yılmaz, "Olay yeri geri dönüşüm tesisi. Yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.