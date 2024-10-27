Açık 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.10.2024 21:44

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün mali yapılanmasında faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
Gaziantep Terör Örgütü Terörle Mücadele FETÖ
Sıradaki Haber
Kocaeli'de 33 kişi düğünde yemekten zehirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:20
Mersin'de kavga ettiği kişilerin üzerine aracını süren kişi tutuklandı
22:32
İran: Savaş peşinde değiliz ancak İsrail'in saldırganlığına uygun cevabı vereceğiz
21:34
Kocaeli'de 33 kişi düğünde yemekten zehirlendi
21:31
KKTC'de 1 bebeğin öldüğü, 6 bebeğin entübe edildiği hastane için inceleme başlatıldı
21:05
Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda ölü sayısı 10'a çıktı
21:03
Muğla'da 41 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı
Endonezya'daki Marapi Yanardağı kül püskürttü
Endonezya'daki Marapi Yanardağı kül püskürttü
FOTO FOKUS
Mersin'de kavga ettiği kişilerin üzerine aracını süren kişi tutuklandı
Mersin'de kavga ettiği kişilerin üzerine aracını süren kişi tutuklandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ