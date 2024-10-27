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Türkiye
AA 27.10.2024 21:02

Muğla'da 41 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında sürüklenen fiber tekne ve lastik bottaki 9'u çocuk 41 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.

Muğla'da 41 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında bir fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi.

Ekipler, sürüklenen fiber teknedeki 17 düzensiz göçmeni kurtardı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Datça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 9'u çocuk 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Körmen Limanı mevkisinde de bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler, karadaki 6'sı çocuk 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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