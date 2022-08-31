Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele Gaziantep
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