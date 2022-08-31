Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 22:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 120 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Datça ve Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 120 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında can salları içinde göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salı içindeki 55 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Fethiye'de de 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
Fethiye ilçesi açıklarında balıkçı teknesi içinde göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen teknedeki 65 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
120 yabancı uyruklu, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla
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