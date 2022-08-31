Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında can salları içinde göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salı içindeki 55 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Fethiye'de de 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fethiye ilçesi açıklarında balıkçı teknesi içinde göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen teknedeki 65 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

120 yabancı uyruklu, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.