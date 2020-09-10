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Gaziantep'te COVID-19 tedbirlerini ihlal eden 1696 kişiye ceza
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1696 kişiye cezai işlem yapıldı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1696 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 11 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı.
Ayrıca denetlenen 171 iş yerinden birine işlem yapıldı.
Etiketler: Gaziantep koronavirüs COVID-19 tedbirleriSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 09:11
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