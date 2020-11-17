Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 09:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te COVID-19 tedbirlerine uymayan 633 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA arşiv]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 633 kişiye ceza kesildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 633 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 21 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 263 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: Koronavirüs
Son Haberler
- 11:20
- 11:17
- 11:10
- 11:17
- 11:14
Sıradaki Haber
Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz