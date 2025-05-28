Gaziantep'te baklavacılarda tatlı telaş başladı

Avrupa Birliği'nce tescil edilen, Türk mutfağının ilk ürünü "Antep baklavası", bayramda ağızları tatlandırmaya devam edecek.

Gaziantepli ustalar, Kurban Bayramı öncesi artan siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai yapmaya başladı.

Baklava üreticisi Ömer Faruk Çiftçi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bayrama sayılı günler kala talepleri yetiştirmek için yoğun mesaiye başladıklarını söyledi.

Mesainin ve üretimin iki katına çıktığını belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Meşakkatli ama tatlı bir yoğunluk var. Bu tatlı yoğunluğun sonunda tezgahlara koyduğumuz baklavaları dünyanın dört bir tarafına gönderiyoruz. Gaziantep'te günlük üretim normal zamanlarda 30 ton. Bayram yoğunluğunun başlamasıyla iki katına yani 60 tona çıkıyor. Arife gününde ise 70-80 tonları buluyor. Üretilen baklavanın üçte ikisi yurt içi ve yurt dışı, geriye kalanını Gaziantepliler ve kente gelen turistlerin tüketimi oluşturuyor."