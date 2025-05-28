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Türkiye
DHA 28.05.2025 12:56

Kavgayı seyrediyordu, atılan kurşun karnından girip kaşından çıktı

Bursa'da bir restorandaki kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşun, olayı üst kattan izleyen bir kişinin karnından girip kaşından çıktı. Gözaltına alınan restoran işletmecisi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kavgayı seyrediyordu, atılan kurşun karnından girip kaşından çıktı

Kestel ilçesinde nisan ayında gerçekleşen olayda, restoran işleten S.G. ile iş yerine gelen husumetlisi Y.Y. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada S.G'nin belinden çıkardığı ruhsatsız silah ateş aldı. Mermi, üst katta oturup kavgayı seyreden A.A'nın karnından girip kaşından çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, A.A'yı, ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

"Müvekkilin kasti bir fiili yoktur"

Polis tarafından yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan S.G'nin avukatı Cem Atlı, "Yargıtay'ın öldürmeye teşebbüs kriterleri oluşmamıştır. Mağdur ile müvekkil arasında geçmişe dayalı husumet yoktur, hedef alma olmamıştır, adli rapora göre tek atış gerçekleşmiştir. Müvekkilin kasti bir fiili yoktur. Dosyada bulunan 3 kişi de Kestel’de ikamet edip, arkadaşlardır ve kimsenin birbirinden şikayeti bulunmamaktadır. Müvekkilin tahliyesini talep ederim" diye savunma yaptı. Mahkeme, S.G'nin adli kontrolle serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Şikayetçi olmadı

Tedavisinin ardından taburcu olan A.A, polise verdiği ifadesinde, "Yaşanan arbedeyi duyunca kavgayı üst kattan izlemek istedim. Bu sırada tanımadığım S.G'nin tabancasından çıkan kurşun, karnımdan girip iç organlarıma zarar verdikten sonra kaşımdan çıktı. Tanımadığım şüpheliden şikayetçi değilim" dedi.

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