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Türkiye
AA 28.05.2025 12:58

Yenidoğan için alınan tedavi ücreti KDK'nın girişimiyle iade edildi

Özel bir hastanenin sarılık tedavisi gören bebek için aldığı 11 bin 450 lira tedavi ücreti, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) devreye girmesiyle geri ödendi.

Yenidoğan için alınan tedavi ücreti KDK'nın girişimiyle iade edildi

KDK'nın kararına göre, Ankara'da özel hastanede doğum yapan anne, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Anne, taburcu olduktan bir süre sonra sarılık olduğu gerekçesiyle bebeğini mavi ışık tedavisi uygulanması için aynı hastaneye götürdü. Hastane, sarılık tedavisi kapsamında doktor muayene ücreti ve hastane masrafı da dahil olmak üzere anneden toplam 11 bin 450 lira tedavi ücreti aldı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında "yenidoğana verilen sağlık hizmetlerinden hiçbir şekilde ilave ücret alınamayacağı" hükmüne aykırı davranıldığını belirten anne, ücret iadesi talebinde bulundu ancak olumsuz cevap aldı.

Anne, "tedavi ücreti" adı altında alınan bedelin iadesinin sağlanması adına KDK'ya başvurdu.

Başvuru üzerine ilgili hastaneyle temasa geçen KDK, ücret iadesinin yapılması gerektiği yönünde hastaneye bildirimde bulundu. Talebi olumlu karşılayan hastane, "dostane çözüm" kapsamında başvurucu anneden tahsil ettiği 11 bin 450 lirayı iade etti.

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